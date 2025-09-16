BIST 11.024
KYK yurduna yerleşen kız, odasının manzarasını görünce gözyaşlarına boğuldu!

KYK yurduna yerleşen kız, odasının manzarasını görünce gözyaşlarına boğuldu!

KYK yurdunda odasının karşısında mezarlık olduğunu gören genç kız gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada gündem olan olay, "Diriden kork, ölüden değil" gibi çok sayıda yorum aldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleşen genç bir kız, kaldığı odanın tam karşısında mezarlık bulunduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren öğrenci, "Ben buradan çok korkarım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"DİRİDEN KORK, ÖLÜDEN DEĞİL"

Tepkisiyle kısa sürede gündem olan genç kızın ağladığı görüntülerin altına "Mezarlıktan korkanın sevdikleri ölmemiştir", "Hayatta karşılaşacağın onca problem içinde bu hiçbir şey. Yapma etme ya. Güçlü dur biraz", "Biraz büyüyün ya", "En temiz, en sessiz yer daha ne zırlıyorsun", "Diriden kork ölüden değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

