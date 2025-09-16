BIST 11.024
Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Zalimler, Müslüman Türk'ün gücünden korksun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da katıldığı bir etkinlikte işgalci İsrail'in saldırılarına ve hain planlarına çok sert tepki gösterdi. Türkiye'nin dostalarıyla bir arada, düşmanlarının ise karşısında olacağının altını çizen Kurtulmuş, "Zalimlerin hepsi Müslüman Türk'ün gücünden korksun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da katıldığı bir etkinlikte işgalci İsrail'e çok sert tepki gösterdi. İsrail'in Türk halkının bölgede güçlü olmasını istemediğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin dostlarıyla bir arada, düşmanlarının ise karşısında olacağının altını çizdi. Kurtulmuş, "Zalimlerin hepsi Müslüman Türk'ün gücünden korksun" dedi.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"Hep beraber saflarımızı sıklaştıracağız. (İsrail) Bu yayılmacılığın duracağı yoktur. EOKA'nın planları neyse Siyonist İsrail yönetiminin yayılmacı politikasında da Kıbrıs vardır. Öyle olduğu için de Kıbrıs'ta barış ve istikrar istemezler.

Türk halkının bölgede güçlü olmasını istemezler. Türkiye'nin dostlarıyla bir arada Türkiye'nin düşmanlarının karşısında olacağız. Zalimlerin hepsi Müslüman Türk'ün gücünden korksun"

