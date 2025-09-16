Balıkesir'de tekne vakası! Denize açılan kişinin cansız bedeni bulundu...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan İsmail Hezer'in (74) cansız bedenine ulaşıldı.

Dün Akçay Mahallesi'nden teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Hezer'in bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin desteğiyle Akçay, Güre ve Altınoluk'un kıyı hattı boyunca havadan ve denizden arama kurtarma çalışması yürütüldü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, teknesi Güre açıklarında bulunan ancak kendisinden haber alınamayan İsmail Hezer'in cansız bedenine Akçay sahili açıklarında ulaştı.

MORGA KALDIRILDI

Hezer'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.