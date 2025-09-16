Netanyahu'dan kara harekatıyla ilgili ilk açıklama! İşte İsrail ordusunun kanlı Gazze planı

İsrail, Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı başlattı. Tankları- Gazze'ye girerken saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti. Netanyahu, yaptığı ilk açıklamada "Gazze'de önemli bir operasyon başlattık. İsrail devleti bu mücadelede kritik bir aşamada ve bunun sonuçları olacak." dedi. Öte yandan İsrail ordusu ilerleyen günlerde şehrin tamamının kuşatılacağını açıkladı.

Abone ol

ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. Habere göre katil İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda 35'i Gazze kentinde olmak üzere 38 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

Netanyahu, bugünkü yolsuzluk davasından muaf tutulmasını talep ederek "Gazze'de önemli bir operasyon başlattık. İsrail devleti bu mücadelede kritik bir aşamada ve bunun sonuçları olacak" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu: İlerleyen günlerde şehir tamamen kuşatılacak

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planlandığı kaydedildi.

Zorunlu tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde yaşayanlara "zorunlu tahliye çağrısı" yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, şehrin "tehlikeli bir savaş bölgesi" haline geldiği ifade edilerek, halkın bölgeden ayrılması gerektiği bildirildi.

İsrail Gazze'nin kuzeyini boşaltmak istiyor

İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.

Büyük Felaket'e (Nekbe) ait acı hatırları taze olan Filistinliler, bir kez daha topraklarından zorla göç etmek istemiyor. Bunun için Filistinlilerin büyük çoğunluğu, İsrail'in katliamları ve açlığa rağmen Gazze kenti sahilindeki çadırlarında hayatta kalma savaşı veriyor.

Zira, Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayınladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.