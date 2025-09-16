BIST 11.024
Araba üzerindeki müstehcen dansa Isparta Valiliği'nden soruşturma

Araba üzerindeki müstehcen dansa Isparta Valiliği'nden soruşturma

Isparta’daki Modifiye Araç Fuarı’nda bir kadının araç üzerinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilik, “gayri ahlaki” olarak nitelendirdiği görüntülerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, sosyal medyada gündem olan bir görüntü nedeniyle tartışma yarattı. Genç bir kadının araç üzerinde dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Isparta Valiliği konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, söz konusu görüntüleri “gayri ahlaki” olarak nitelendirerek adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

