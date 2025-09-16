Okul servis ücretlerine zam geldi veli de servisçiler de memnun değil! Bu plakaya dikkat

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 30'luk zam yapıldı. Servisçiler zammı yetersiz bulurken, veliler ise yapılan zammın bütçelerini aşacağını belirtti.. Fiyat artışı, öğrencilerini daha uygun bir fiyata taşıtmak isteyen velileri korsan okul servislerine yöneltti. İSAROD Başkanı Sinar, bu konuda velileri uyararak, "34L serisi plakanın dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılık. Bu plaka dışında öğrencilerini hatta personelleri taşıtmasınlar" ifadelerini kullandı.

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin okul servis ücretlerine yönelik yüzde 30'luk artış kararı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde velileri kara kara düşündürmeye başladı.

Zammın iki tarafı da memnun etmediği belirtilirken, servisçilerin zam oranını az bulduğu, velilerin ise tam tersi yönde düşündüğü kaydedildi. Bir veli, "Servise biniyorlar ama artık bilemeyecekler galiba. Çünkü yüzde 30'luk zam artık bütçemizi kaldıramayacak durumda" diyerek tepkisini dile getirdi.

SERVİSÇİLERİN ZAM TALEBİ FARKLI

Konuya ilişkin açıklama yapan İSAROD Başkanı Günhan Sinar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yüzde 30'luk artışı öngördüğünü ve her sene olduğu gibi fedakarlıkla sezona gireceklerini söyledi. Servisçilerin talebinin ise daha farklı olduğunu belirten Sinar, "Akaryakıt tarafında yüzde 50, personel tarafında da yüzde 100 artış talebimiz var" dedi.

Ulaşımda zamlı tarifeye geçilmesiyle birlikte öğrenci servislerinde en yakın mesafe 3 bin 357 liraya çıktı. Fiyat artışı, öğrencilerini daha uygun bir fiyata taşıtmak isteyen velileri korsan okul servislerine yöneltti. Ancak bu durum, öğrenciler için büyük bir tehlike arz ediyor. Hiçbir denetime tabi olmayan bu araçlar, güvenli olmayan şartlarda taşıma yapıyor. İSAROD Başkanı Günhan Sinar, bu konuda velileri uyararak, "34L serisi plakanın dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılık. Bu plaka dışında öğrencilerini hatta personelleri taşıtmasınlar" ifadelerini kullandı.