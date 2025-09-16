BIST 11.113
Örümcek kabusundan kurtulmak isteyenler dikkat!

Sonbahar aylarıyla birlikte havalar serinlerken, Türkiye'de evlerde örümceklerle karşılaşma ihtimali artıyor. Özellikle Eylül başları ve Ekim ayları, "örümcek mevsimi" olarak biliniyor. Bu dönemde çiftleşme arayışında olan erkek örümcekler sıcak ve korunaklı alanlara yöneliyor.

Ev yaşamı uzmanı Andrew White, örümceklerin özellikle koridor ve giriş alanlarında daha kolay barınak bulduğunu söylüyor. Islanan montlar, çamurlu ayakkabılar, şemsiyeler ve köşelerde biriken dağınıklık, örümcekler için ideal saklanma noktalarını yaratıyor.

White'ın önerisi ise son derece basit, ilaçsız ve kimyasal içermeyen bir yöntem:

Kıyafet yığınları, kitaplar, geri dönüşüm malzemeleri ve dağınık köşeler, örümceklerin barınması için sıcak ve kararlı bir mikro iklim oluşturuyor. Aynı zamanda böceklerin de bu alanlarda saklanması, örümcekler için hazır av anlamına geliyor.

İLAÇSIZ ŞEKİLDE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

Yazdan kalan eşyaları toparlayın, köşeleri düzenleyin.
Kapı girişlerinde sağlam bir paspas, askılık ve saklama kutuları kullanın.
İsterseniz kapı eşiklerine ve süpürgeliklere hafif seyreltilmiş limon, okaliptüs veya narenciye yağları püskürtebilirsiniz.
Duvar, kapı, pencere ve tesisat çevresindeki küçük çatlakları kapatın.
İngiliz Kraliyet Kimya Derneği'nin açıklamasına göre halk arasında yaygın olan "at kestanesi örümcekleri kovar" inanışı ise gerçeği yansıtmıyor. Aynı şekilde dolap içine konulan çeşitli malzemelerin de kalıcı etkisi bulunmuyor.

