Konut satışları Ağustos’ta 143 bini aştı

Ağustos 2025’te konut satışları geçen yıla göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319’a ulaştı. En çok satış İstanbul’da yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde konut satışları yüzde 21,3 artışla 978 bin 70 oldu. İkinci el konutların payı yüzde 69,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlar yüzde 45,2 arttı. Yabancılara satış yüzde 19,8 azaldı ve bin 810 konutla sınırlı kaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319’a yükseldi. En fazla konut satışı 21 bin 814 ile İstanbul’da yapılırken, onu 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir izledi. Satışın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 49 konutla Ardahan, 105 konutla Bayburt ve 138 konutla Tunceli oldu.

Ocak-Ağustos döneminde toplam konut satışları yüzde 21,3’lük artışla 978 bin 70’e ulaştı. Aynı dönemde ipotekli satışlar yüzde 84,6 artarak 141 bin 227’ye çıktı. Diğer satış türlerinde ise yüzde 14,7 artışla 836 bin 843 konut el değiştirdi.

Ağustos ayında yapılan satışların 43 bin 916’sı ilk el, 99 bin 403’ü ise ikinci el konutlardan oluştu. Böylece toplam satışlarda ikinci el konutların payı yüzde 69,4 olurken, ilk el satışların payı yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 azalarak bin 810 oldu. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,3 seviyesinde kaldı. Ağustos ayında en fazla satış yapılan iller 671 konutla İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu. Yabancılar arasında en fazla konut alanlar ise 283 satışla Rusya vatandaşları oldu. Onları 155 konutla İran, 118 konutla Almanya vatandaşları izledi. Yılın ilk sekiz ayında yabancılara yapılan toplam satış sayısı ise yüzde 13,2’lik azalışla 13 bin 77’ye geriledi.

