Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki hapis cezası kaldırıldı

Dilruba Kayserilioğlu, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Önce verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, istinaf sürecinde kaldırıldı.

İzmir’de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında dava açılan ve kısa süre tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından beraat etti. Önce 11 ay 20 gün hapis cezası verilen Kayserilioğlu, istinaf sürecinin ardından mahkeme tarafından suçsuz bulundu.

Kayserilioğlu, söz konusu röportajdaki ifadeleri nedeniyle önce tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Hüseyin Yıldız, müvekkilinin yaşadığı hukuki süreci anlatırken, mahkemenin verdiği cezanın açıklanmasının geri bırakıldığını ve istinaf sürecinde beraat kararı çıktığını belirtti.

Mahkeme kararının ardından Kayserilioğlu’nun sosyal ve hukuki haklarının korunması açısından önemli bir örnek teşkil ettiği belirtiliyor. Avukat Yıldız, davanın sonuçlanmasının ifade özgürlüğü açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti

