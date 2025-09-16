BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Erdoğan 'kapsamlı hazırlığımız var' diyerek duyurdu: Ülke geneline yayma talimatı verdim

Erdoğan 'kapsamlı hazırlığımız var' diyerek duyurdu: Ülke geneline yayma talimatı verdim

Hükümet, yeni bir sosyal konut projesi için düğmeye basıyor. Konut sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "1 ay sonra Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı hazırlığımız var. Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı verdim" dedi.

Abone ol

Yeni sosyal konut projesi için beklenen açıklama geldi. TOKİ, 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerini tamamlamak üzere.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal konut projesinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağı müjdesini verdi.

Katar dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, gazetecilerin konut projesiyle ilgili sorusuna böyle yanıt verdi:

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim.

Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan İslam dünyasına Netanyahu mesajı: Hitler'in akıbetini yaşayacak
Erdoğan'dan İslam dünyasına Netanyahu mesajı: Hitler'in akıbetini yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mutlak butlan' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mutlak butlan' açıklaması
Süper Lig'de yarın oynanacak 3 erteleme maçının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de yarın oynanacak 3 erteleme maçının hakemleri belli oldu
Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dini değerlere hakaret gerekçesi ile rock grubu üyesi 5 şüpheli tutuklandı...
Dini değerlere hakaret gerekçesi ile rock grubu üyesi 5 şüpheli tutuklandı...
Okul servis ücretlerine zam geldi veli de servisçiler de memnun değil! Bu plakaya dikkat
Okul servis ücretlerine zam geldi veli de servisçiler de memnun değil! Bu plakaya dikkat
Araba üzerindeki müstehcen dansa Isparta Valiliği'nden soruşturma
Araba üzerindeki müstehcen dansa Isparta Valiliği'nden soruşturma
Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Zalimler, Müslüman Türk'ün gücünden korksun
Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Zalimler, Müslüman Türk'ün gücünden korksun
Netanyahu'dan kara harekatıyla ilgili ilk açıklama! İşte İsrail ordusunun kanlı Gazze planı
Netanyahu'dan kara harekatıyla ilgili ilk açıklama! İşte İsrail ordusunun kanlı Gazze planı
Balıkesir'de tekne vakası! Denize açılan kişinin cansız bedeni bulundu...
Balıkesir'de tekne vakası! Denize açılan kişinin cansız bedeni bulundu...
Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni "doodle" yaptı
Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni "doodle" yaptı
Süper Lig'de yarın 3 erteleme maçı oynanacak
Süper Lig'de yarın 3 erteleme maçı oynanacak