Erdoğan 'kapsamlı hazırlığımız var' diyerek duyurdu: Ülke geneline yayma talimatı verdim

Hükümet, yeni bir sosyal konut projesi için düğmeye basıyor. Konut sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "1 ay sonra Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı hazırlığımız var. Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı verdim" dedi.

Yeni sosyal konut projesi için beklenen açıklama geldi. TOKİ, 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerini tamamlamak üzere.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal konut projesinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağı müjdesini verdi.

Katar dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, gazetecilerin konut projesiyle ilgili sorusuna böyle yanıt verdi:

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim.

Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."