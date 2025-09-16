BIST 11.113
Arzum Tuzla'da yeni yedek parça ve servis merkezini açtı

Elektrikli ev aletleri markası Arzum, satış sonrası hizmetlerde hız ve verimliliği artırmak amacıyla İstanbul'un Tuzla ilçesinde yeni yedek parça ve servis merkezini faaliyete geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tek çatı altında yedek parça depolama ve dağıtım, merkez teknik servis ve iade yönetimi süreçlerini toplayan tesisin operasyonel çevikliği, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği güçlendirmesi hedefleniyor.

Türkiye'de yaygın servis ağı ve tecrübeli ekibiyle hizmet veren Arzum, yeni merkezle birlikte yedek parça temin süresini kısaltmayı, tamirat sonrası teslimatları hızlandırmayı ve satış sonrası hizmetlerde daha yüksek bir standart sunmayı planlıyor.

Tesisin yakın vadeli hedefleri arasında iade ürünlerden yedek parça üretimiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlamak da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Elektrikli Ev Aletleri İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Albaş, Arzum'un pazardaki büyümesinin tüketicileriyle geliştirdiği uzun yıllara dayalı güven ilişkisinden kaynaklandığını belirtti.

Albaş, bu güvenin arkasında Arzum ürünlerine sağlanan garanti ve Türkiye'ye yayılan servis imkanlarının önemli yeri olduğunu vurguladı.

İlgili ülkelerde servis sağlayıcı şirketlerle işbirlikleri yaptıklarını ve distribütör iş ortaklarında yedek parça ile servis altyapısı oluşturduklarını anımsatan Albaş, şunları kaydetti:

'Tuzla Şekerpınar'daki yeni merkezimizle yedek parça ve merkez servis operasyonlarımızı aynı çatı altında birleştirerek yalın ve çevik bir altyapıya kavuştuk. Müşterilerimize uzun süreli değer yaratmaya onlara hızlı ve kaliteli bir servis deneyimi sunarak devam edeceğiz. Ayrıca bu tesiste yapılan geri kazanım ve dönüştürme çalışmaları ile döngüsel ekonomiye verdiğimiz katkıyı arttırmayı hedefliyoruz.'

