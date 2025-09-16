İspanya'dan 2026 Eurovision kararı! Ülke sayısı 5'e çıktı

İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE, yaptığı açıklamada, İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı. Yarışmaya katılmama kararı alan ülkelerin sayısı İzlanda, İrlanda, Hollanda ve Slovenya'dan sonra İspanya ile birlikte 5'e çıktı.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in, İsrail'in bir sonraki yarışmaya katılması halinde İspanya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilmesi önerisi, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ve diğer 4 siyasi partiden toplam 15 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Bu kararla, İsrail'in gelecek yıl Eurovision'da kalması halinde bunu protesto ederek yarışmaya katılmama kararı alan ülkelerin sayısı İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte 5'e çıktı.

İspanya, ilki 1961'de olmak üzere bu zamana kadar 63 kez Eurovision'a katılırken, 1968 ve 1969 yıllarında art arda iki kez bu şarkı yarışmasında birinci oldu.

Eurovision'da doğrudan finale kalma hakkına sahip ülkelerden biri olan İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve 2011'de İtalya'nın da katılmasıyla, Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) "Büyük Beşli" olarak adlandırılan ülkeler arasında yer alıyor.

İspanya gerek EBU'ya sağladığı ekonomik destek gerekse televizyon izleyicisi sayısıyla önemli katkı sağlıyor.

İspanya hükümeti, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini istiyor

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun gibi birçok hükümet üyesi, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya yapıldığı gibi Gazze'yi işgalinden dolayı İsrail'in de uluslararası kültürel ve sportif etkinliklerden ihraç edilmesi gerektiğini savunan açıklamalar yapmıştı.

Sumar ittifakı, İsrail'in bir sonraki Eurovision'dan çıkarılmasını talep eden bir imza kampanyası başlatırken, kısa sürede 5 binden fazla imza toplandığını açıkladı.

Aynı zamanda Sumar'ın sözcüsü olan Kültür Bakanı Urtasun, "İsrail'in Eurovision'a katılmaması için her şey yapılmalı." demişti.

RTVE, yıl başından beri EBU'dan İsrail'in çıkarılmasını talep ediyor

RTVE, bu yılın nisan ayında EBU'ya İsrail'in festivale katılımı konusunda bir tartışma açılmasını talep eden mektup göndermiş, daha sonra da İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, "İnsan hakları söz konusuyken sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımlamıştı.

Ayrıca RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrailli şarkıcı çıktığında şu yorumları yapmıştı:

"Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır."