Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayında açıklayacağı sosyal konut projesine değinerek, “Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum; hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında Kahramanmaraş’ta AK Parti İl Teşkilatı üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “11 ilimizde sadece duvarlar örmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yeşertiyoruz. Hatay’dan Adıyaman’a, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kadar hangi mahalleye gitsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini hep birlikte görüyor, şahitlik ediyoruz” dedi.

Bakan Kurum, yıl sonunda başlatılacak sosyal konut projesinde deprem bölgesinde ev sahibi olmayan vatandaşlara da kontenjan ayrılacağını açıkladı:

İnşallah önümüzdeki ay, Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyamızın detaylarını milletimizle paylaşacak.

Buradan deprem bölgesine de bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli, emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit gazi yakınlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatıyor olacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız. Bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projemizi yapacağız. Her bir eserimizi bu aziz şehrin sabrının ve metanetinin bir sembolü, devletimize olan güveninin bir nişanesi olarak görüyoruz. İşte bu şuurla dün olduğu gibi bugün de yarın da Maraşlı kardeşlerimizle bir ve beraber olacak, omuz omuza verecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni yatırımlarla inşallah Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUTLARIMIZIN YÜZDE 70’İNİ TAMAMLADIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 Eylül’de 304 bininci konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, “Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70’ini tamamlamış olduk. Bu her 3 hak sahibi depremzede vatandaşımızdan 2’sinin konutuna kavuştuğunu ifade ediyor. Hep söylediğimiz gibi; şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye’den başka bir ülke yoktur. Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretebilecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye’den başka bir ülke yoktur. Allah’ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRLERİ YENİDEN TARİHİ KİMLİĞİNE KAVUŞTURUYORUZ”

Bakan Kurum deprem bölgesinde bir yandan şehirlerin ekonomisini ve ticaretini güçlendirirken; diğer yandan tarihini ve kültürünü de ihya ettiklerini anlattı: Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı’yı, Demirciler Çarşısı’nı aslına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Malatya’da Şire Pazarı’nı, Kuyumcular Çarşısı’nı, Yüzüncüyıl Çarşı’sını yeniden ayağa kaldırdık. Hatay’da Uzun Çarşı’yı, Habibi Neccar Camii’mizi, Kemalpaşa ve tarihte ilk aydınlatılmış olan Kurtuluş caddelerini yeniden tarihi kimliğine kavuşturuyoruz. Adıyaman’da tarihi kent merkezini, Şanlıurfa’da, Osmaniye’de, Elazığ’da kültürel mirasımızı yeniden canlandırıyoruz.

BU HAFTA SINDIRGI’DA İLK TEMEL ATILACAK

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları sürerken eş zamanlı olarak Sındırgı depremi ve orman yangınları ile ilgili de vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde orman yangınından etkilenen İzmir’de yeni konutların temellerini attıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Bu hafta perşembe günü Balıkesir Sındırgı’da ilk konutlarımızın söz verdiğimiz gibi temellerini atacağız” dedi.

“MURADIMIZ HOŞ GELDİN”

Bakan Kurum, programın ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Divanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden afet konutlarında inceleme yaptı. “Muradımız Hoş Geldin”, “Aşkına çalışan yorulmaz” ve “Kahramanmaraş ayağa kalkıyor” yazılı dövizlerle karşılanan Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbetti etti. Bakan Kurum, daha sonra Divanlı Mahallesi’ndeki örnek daireyi inceledi.