Hande Erçel Osmanlı sultanı oldu! O halleri sosyal medyayı salladı
Oyuncu Hande Erçel, her yaptığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle son günlerde gündemden eksik olmayan Erçel, bu sefer Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyülemeyi başardı. O halleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı.
Güzel oyuncu Hande Erçel özellikle özel hayatıyla, son günlerde en çok gündeme gelen ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her paylaşımı ve her konuşmasıyla olay olan oyuncu Erçel, bu sefer sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan o Osmanlı imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. O hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğraflar beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Yıldız oyuncu kadrosuyla heyecan uyandıran " Mevlana : Mest-i Aşk" filminden ilk kareler görücüye çıktı.
Mevlana'yı İranlı oyuncu Parsa Pırouzfar, Şems-i Tebrizi'yi ise dünyaca ünlü oyuncu Shahab Hosseini'nin canlandırdığı yapımda, Halit Ergenç de Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled olarak izleyici karşısına çıkacak.
Filmde ayrıca İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç ve Burak Tozkoparan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Ancak yayınlanan karelerde en çok dikkat çeken isimlerden biri Hande Erçel oldu.