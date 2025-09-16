Hande Erçel Osmanlı sultanı oldu! O halleri sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Hande Erçel özellikle özel hayatıyla, son günlerde en çok gündeme gelen ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her paylaşımı ve her konuşmasıyla olay olan oyuncu Erçel, bu sefer sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan o Osmanlı imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. O hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğraflar beğeni ve yorum rekoru kırdı.