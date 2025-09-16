BIST 11.113
Yozgat'ta talihsiz olay! Su kuyusuna düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı...

Yozgat'ta talihsiz olay! Su kuyusuna düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı...

Yozgat'ın merkeze bağlı Türkmenaraplı köyünde su kuyusuna düşen inek, iş makinesi desteğiyle kurtarıldı.

Köyde besicilik yapan 46 yaşındaki Mustafa Özer'in meraya çıkardığı ineklerinden biri, daha önceden açılmış ve üzeri tahtayla kapatılmış yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

EKİPLERDEN YARDIM TALEP ETTİ

Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Özer, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Özer, ineğinin sağlıklı şekilde kurtarıldığı için sevindiğini belirterek, yetkililere ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

