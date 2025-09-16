BIST 11.113
Gürsel Tekin'den dikkat çeken paylaşım: Yalnız kalsam da...

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı. Tekin paylaşımında "“Her gün sizin yalanlarınızı düzeltmekten yoruldum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her gün sizin yalanlarınızı düzeltmekten yoruldum.
İftira kolay, karalamak kolay…
Ama her defasında susmamak, dik durmak daha zor ama daha onurlu.
Yalnız kalsam da, bu kirliliğe teslim olmayacağım.
Gerçekleri konuşmaya devam edeceğim.”

