BIST 11.120
DOLAR 41,29
EURO 48,76
ALTIN 4.898,72
HABER /  SPOR

Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini

Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini

Fenerbahçe'nin Süper Lig erteleme maçında Alanyaspor'la karşılaşacağı mücadele öncesinde yorumcu Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin kazanacağını ancak Trabzonspor maçından çok daha zorlanacağını söyledi.

Abone ol

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı erteleme maçını değerlendirdi. Durmaz, sarı-lacivertlilerin kazanacağını ancak Trabzonspor maçına göre çok daha zorlanacağını söyledi.

KADIKÖY'DE ERTELEME MAÇI

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Mücadele yarın saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Statü gereği Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson forma giyemeyecek. Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN TAHMİN

Eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin kazanacağını ancak Trabzonspor maçına kıyasla çok zorlanacağını belirtti:

"Fenerbahçe kazanır ama Trabzon maçından 2-3 kat daha zorlanır. Trabzonspor maçını kırmızı kart sayesinde rahat geçti. Alanyaspor ise Konya'yı deplasmanda yendi, çok tehlikeli bir takım. Müthiş bir santrfor bulmuşlar. Her şeye rağmen Kadıköy eski havasına döndü, seyirci bu maça da etki edecek"

ÖNCEKİ HABERLER
Yozgat'ta talihsiz olay! Su kuyusuna düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı...
Yozgat'ta talihsiz olay! Su kuyusuna düşen inek iş makinesiyle kurtarıldı...
Yıldızlar Yatırım Holding sürdürülebilirlik yol haritasını paylaştı
Yıldızlar Yatırım Holding sürdürülebilirlik yol haritasını paylaştı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken paylaşım: Yalnız kalsam da...
Gürsel Tekin'den dikkat çeken paylaşım: Yalnız kalsam da...
Tosyalı Holding'den 'holding medyaya yatırım yapacak' iddiasıyla ilgili açıklama
Tosyalı Holding'den 'holding medyaya yatırım yapacak' iddiasıyla ilgili açıklama
Arzum Tuzla'da yeni yedek parça ve servis merkezini açtı
Arzum Tuzla'da yeni yedek parça ve servis merkezini açtı
İspanya'dan 2026 Eurovision kararı! Ülke sayısı 5'e çıktı
İspanya'dan 2026 Eurovision kararı! Ülke sayısı 5'e çıktı
Cengiz Holding'in enerji yatırımlarına 64,5 milyon dolarlık yeşil finansman
Cengiz Holding'in enerji yatırımlarına 64,5 milyon dolarlık yeşil finansman
Örümcek kabusundan kurtulmak isteyenler dikkat!
Örümcek kabusundan kurtulmak isteyenler dikkat!
AJet'ten iki ve üzeri yolcu için indirimli bilet kampanyası
AJet'ten iki ve üzeri yolcu için indirimli bilet kampanyası
Konut satışları Ağustos’ta 143 bini aştı
Konut satışları Ağustos’ta 143 bini aştı
Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki hapis cezası kaldırıldı
Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki hapis cezası kaldırıldı
Uzmanlar uyarıyor! Bu ikisini asla tüketmeyin...
Uzmanlar uyarıyor! Bu ikisini asla tüketmeyin...