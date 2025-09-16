Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini

Fenerbahçe'nin Süper Lig erteleme maçında Alanyaspor'la karşılaşacağı mücadele öncesinde yorumcu Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin kazanacağını ancak Trabzonspor maçından çok daha zorlanacağını söyledi.

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı erteleme maçını değerlendirdi. Durmaz, sarı-lacivertlilerin kazanacağını ancak Trabzonspor maçına göre çok daha zorlanacağını söyledi.

KADIKÖY'DE ERTELEME MAÇI

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Mücadele yarın saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Statü gereği Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson forma giyemeyecek. Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN TAHMİN

Eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin kazanacağını ancak Trabzonspor maçına kıyasla çok zorlanacağını belirtti:

"Fenerbahçe kazanır ama Trabzon maçından 2-3 kat daha zorlanır. Trabzonspor maçını kırmızı kart sayesinde rahat geçti. Alanyaspor ise Konya'yı deplasmanda yendi, çok tehlikeli bir takım. Müthiş bir santrfor bulmuşlar. Her şeye rağmen Kadıköy eski havasına döndü, seyirci bu maça da etki edecek"