Bin kişi zehirlenmişti! Tavuk döner faciasında flaş gelişme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bine yakın kişinin, yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin davada yargılanan 2 sanık tekrar tutuklandı.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4 Eylül'deki duruşmasında işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına savcılık itiraz etti.

Dosya kapsamında yapılan incelemede sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıklar E.T. ve K.Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, bine yakın kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,  1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

