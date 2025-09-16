BIST 11.113
SAĞLIK

Uzmanlar uyardı: Tırnaklarınızı keserken ayağınızdan olmayın!

Yanlış tırnak kesimi ve yaralar diyabet hastaları için kötü sonuçlar doğurabilir. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, dikkat edilmezse ayak kaybına kadar ciddi sorunlar doğurabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yanlış tırnak kesiminin ve gözden kaçan küçük yaraların, diyabet hastalarında ayağın kaybına kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, diyabetin gizli tehlikeleri arasında yer alan ayak yaralanmaları, çoğu zaman ağrı hissi vermeden ilerleyerek damar tıkanıklığı ve sinir hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle diyabet hastalarının, kalp sağlığı kadar ayak bakımlarına da önem vermeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köksal, uzun süredir diyabetle yaşayan bireylerin ayak sağlığı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, tırnakların düz kesilmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

HER GÜN AYAKLARINIZI KONTROL EDİN

Köksal, şeker hastalarının sinir hasarı nedeniyle ayaklarındaki ağrıyı hissetmediklerini kaydederek, "Her gün ayaklarını kontrol etmeleri gerekir. En ufak bir yara veya siyahlık hızla ilerleyebilir. 3-4 gün içinde ciddi sonuçlara yol açabilir." uyarısında bulundu.

Özellikle 10-15 yıldan uzun süredir diyabetle yaşayanlarda damar tıkanıklığı riskinin arttığını belirten Köksal, tırnakların dipten değil düz ve kontrollü şekilde kesilmesi gerektiğine işaret etti.

"TOPUKLARDA ÇATLAK BIRAKILMAMALI"

Köksal, "Topuklarda çatlak bırakılmamalı çünkü mikrop girebilir. Parmak aralarındaki kaşıntılara dikkat edilmeli, mantar enfeksiyonuna yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayakkabı ve çorap seçiminin de önemine dikkati çeken Köksal, şu bilgileri verdi:

"Kösele yani sert ayakkabı asla giymemeli, yumuşak tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli. Çorapların konçları kesilmeli veya yüksek ısıda yıkanmalı. Damar tıkanıklığı olan hastalarda ayak enfeksiyonu hızlı ilerleyebilir, en küçük kızarıklık, siyahlık veya ağrı ciddi bir soruna işaret edebilir."

Köksal, şeker hastalarının ayaklarına elleri kadar özen göstermesi gerektiğini vurgulayarak, ayaklarda çatlak oluşmaması için her gün yumuşatıcı kremlerle bakım yapılmasını önerdi.

Tıkalı atardamarların açılmadan ayaktaki enfeksiyonların iyileşmeyeceğine işaret eden Köksal, "Ayağınızda en küçük değişiklikte bir kalp ve damar cerrahına başvurun." ifadesine yer verdi.

