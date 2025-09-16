İspanya'dan Eurovision’a İsrail resti! 'İhraç edilmezlerse biz yokuz'

İsrail’in Eurovision’dan çıkarılmaması halinde yarışmayı boykot edecek ülkeler arasına İspanya da katıldı. Böylece gelecek yılki Eurovision’a katılmama kararı alan ülke sayısı 5’e yükseldi.

İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmemesi halinde yarışmaya katılmama kararı aldığını duyurdu. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez’in önerisi, iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Yönetim Kurulu’nda kabul edildi.

Bu gelişmeyle birlikte, İsrail’in yarışmada kalması durumunda Eurovision’a katılmama kararı alan ülkeler İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya oldu. Böylece boykot ihtimalini açıklayan ülke sayısı 5’e çıktı.

Başbakan Pedro Sanchez ve birçok bakan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası kültürel etkinliklerden men edilmesini hatırlatarak, İsrail’in de Gazze’deki saldırıları nedeniyle aynı yaptırımla karşılaşması gerektiğini savundu. Kültür Bakanı Ernest Urtasun, “İsrail’in Eurovision’a katılmaması için her şey yapılmalı” dedi.

İspanyol yayıncı kurum RTVE, yılın başından bu yana Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) İsrail’in yarışmadan çıkarılması çağrısı yapıyor. Nisan ayında gönderilen mektupta bu konunun tartışılması istenirken, Eurovision öncesinde “İnsan hakları söz konusuyken sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet” mesajı paylaşılmıştı.

RTVE’nin yayıncıları da yarışma sırasında İsrailli şarkıcı sahneye çıktığında, Gazze’de hayatını kaybeden binlerce sivil ve çocuk için barış ve insan hakları çağrısı yapmıştı.

1961’den bu yana 63 kez Eurovision’da sahne alan İspanya, 1968 ve 1969’da art arda birincilik elde etmişti. Yarışmanın en büyük finansörleri arasında yer alan İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ile birlikte “Büyük Beşli” içinde bulunuyor ve doğrudan finale kalma hakkına sahip.