Gazze'de bilanço ağırlaştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 964’e yükseldi. Bölgede yaralı sayısı ise 165 bin 312 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı soykırım saldırıları aralıksız devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 59 cansız bedenin ve 386 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 413 Filistinlinin öldürüldüğü, 53 bin 271 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 964’e, yaralı sayısının da 165 bin 312’ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 112 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Yardım dağıtım noktalarında beklerken ölenlerin sayısının 2 bin 497 olduğu aktarılan açıklamada, "Yaralı sayısı 18 bin 294’e yükseldi" denildi.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık nedeniyle ölenlerin sayısının da paylaşıldığı açıklamada, "Hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 3 yeni ölüm vakası kaydetti. Böylece toplam ölüm sayısı 146’sı çocuk olmak üzere 428’e yükseldi. BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 31'i çocuk 150 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

