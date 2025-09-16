BIST 11.113
Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir?

Türkiye televizyon sektöründe senarist kimliğiyle öne çıkan Merve Göntem, İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olan Göntem, İngiliz ve Alman edebiyatına, polisiye türüne ve sinemaya duyduğu ilgiyle yazarlık yolculuğunu şekillendirdi.

Senaristlik kariyerine Bihter filmiyle adım atan Göntem, ardından geniş kitlelere ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryo ekibinde yer aldı. Karakter inşasında ve hikâye kurgusunda sergilediği yetkinlikle dikkat çeken Merve Göntem, yaratıcı yaklaşımı sayesinde televizyon dünyasının yükselen isimleri arasında gösteriliyor.

