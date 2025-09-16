BIST 11.177
Tekirdağ'da aile dehşeti! Öldürülen babanın katili oğlu çıktı iddiası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı.

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde 13 Eylül’de S.G. (44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından S.G'nin eşi, iki oğlu ve yengesini gözaltına aldı.

OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.G'nin oğlu Y.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

