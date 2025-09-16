BIST 11.113
DOLAR 41,29
EURO 48,79
ALTIN 4.902,78
İstanbul'da TEKNOFEST tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte trafiğe kaptılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul, TEKNOFEST 2025'e hazır... Atatürk Havalimanı’nda yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “TEKNOFEST 2025” kapsamında kapatılacak yollar şu şekilde;

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak kavşağından Yeni Havaalanı Caddesi’ne çıkan tali yol
Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı istikametine giden yollar
Yeni Havaalanı Caddesi sahil yönü, C Terminali ve VIP ayrımları
Yeni Havaalanı Caddesi

