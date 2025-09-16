İstanbul'da TEKNOFEST tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte trafiğe kaptılacak yollar ve alternatif güzergahlar...Abone ol
İstanbul, TEKNOFEST 2025'e hazır... Atatürk Havalimanı’nda yarın başlayacak ve 5 gün sürecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek “TEKNOFEST 2025” kapsamında kapatılacak yollar şu şekilde;
Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Hanımeli Sokak kavşağından Yeni Havaalanı Caddesi’ne çıkan tali yol
Atatürk Havalimanı Ana Kapı Kavşağından Ana Kapı istikametine giden yollar
Yeni Havaalanı Caddesi sahil yönü, C Terminali ve VIP ayrımları
Yeni Havaalanı Caddesi