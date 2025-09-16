BIST 11.161
DOLAR 41,28
EURO 48,86
ALTIN 4.894,87
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Robert Redford hayatını kaybetti

Robert Redford hayatını kaybetti

Savaş ve Western filmleri denilince akla gelen usta oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

"Sonsuz Ölüm" filmiyle şöhreti yakalayan Robert Redford, hayatını kaybetti. New York Times'ın haberine göre; usta oyuncu, salı günü Utah'daki evinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi efsane oyuncunun sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger, usta oyuncunun Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde uykusunda vefat ettiğini açıkladı.

89 yaşında hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Robert Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (Sonsuz Ölüm), "The Sting" (Belalılar), "All the President’s Men" (Başkanın Bütün Adamları) ve "Out of Africa" (Benim Afrikam) gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.

Usta oyuncu son olarak "Avengers: Endgame" filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.


"Ordinary People" (Sıradan İnsanlar) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Usta ismin 1981’de kurduğu Sundance Film Festivali ise bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kara harekatına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in kara harekatına tepki
İstanbul'da TEKNOFEST tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da TEKNOFEST tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Hakkımı helal etmiyorum" demişti! Gürsel Tekin'den flaş açıklama: Bizim suçumuz günahımız...
"Hakkımı helal etmiyorum" demişti! Gürsel Tekin'den flaş açıklama: Bizim suçumuz günahımız...
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek! Uzman isim tarih verdi
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek! Uzman isim tarih verdi
Iğdır'da can pazarı! İki araç çarpıştı: 5 kişi yaralı...
Iğdır'da can pazarı! İki araç çarpıştı: 5 kişi yaralı...
MHP'li Ahmet Selim Yurdakul rakamları paylaşıp uyardı: Açık bekaa sorunu
MHP'li Ahmet Selim Yurdakul rakamları paylaşıp uyardı: Açık bekaa sorunu
Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı
Sahte kargocudan akılalmaz tuzak! İmza atarken çok dikkat edin
Sahte kargocudan akılalmaz tuzak! İmza atarken çok dikkat edin
Gazze'de bilanço ağırlaştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Gazze'de bilanço ağırlaştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
İsrail Yemen'e saldıracağını açıkladı! Derhal terk edin çağrısı
İsrail Yemen'e saldıracağını açıkladı! Derhal terk edin çağrısı
İspanya'dan Eurovision’a İsrail resti! 'İhraç edilmezlerse biz yokuz'
İspanya'dan Eurovision’a İsrail resti! 'İhraç edilmezlerse biz yokuz'
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı