Icardi'nin sevgilisi China Suárez’den sosyal medyayı sallayan paylaşım! Kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez’den sosyal medyayı sallayan paylaşım geldi. Çocuklarının da karede olduğu o paylaşım dilden dile dolaştı. Bakın China Suárez, çocuklarına ne dersi aldırıyor...

Abone ol

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suárez, uzun süredir Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'yi seven ve hemen ayak uyduran genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla büyük ilgi çekti.

Çocuklarını da yanına alan Suárez, sosyal medyadaki aktif halini sürdürürken şaşırtıcı paylaşımlar yapmaya da devam ediyor.

China Suárez, çocuklarıyla birlikte bu kez eğitim dolu bir aktiviteye imza attı. Paylaşımlarda, Suarez'in çocuklarına temel Türkçe ifadeleri pratik ettirdiği görüldü.

Çocuklarına Türkçe dersi aldırıyor

"Nasılsın, iyi misin?" gibi günlük konuşmalarda kullanılan ifadeleri öğretirken, sayı saymayı da eğlenceli bir şekilde çocuklarına aktarıyor.

Suárez'in paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.