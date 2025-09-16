Bahçeli'den Tekdağ'a sürpriz telefon: Geçmiş olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu açtı. Bahçeli'nin, Tekdağ'a dayanışma ve destek mesajı verdiği öğrenildi.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklandı, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakimlik, Kenan Tekdağ hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 15 Eylül akşamı serbest bırakılan Tekdağ'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz bir telefon geldi. Bahçeli'nin, Tekdağ'a, dayanışma ve destek mesajı verdiği, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.