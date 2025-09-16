BIST 11.183
AK Parti’den Özgür Özel’in sözlerine tepki: Önce rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı “yankesici” ifadesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ‘yankesici’ ifadesi; hadsizce, seviyesiz, edepsiz ve siyasi ahlaktan tamamen uzak bir söylemdir. Sözlerinizi aynen size iade ediyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek, aslında doğrudan milletimizin iradesine saldırmaktır. Bu sadece saygısızlık değil, aynı zamanda milli iradeye meydan okumaktır. Sayın Özel, önce üzerinize ve partinize yapışmış olan rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin. Bu ağır suçlamalara tek kelime etmeyip Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek gündem değiştiremezsiniz.”

Yayman, açıklamasında CHP’nin hakaret ve iftira siyasetiyle yol alamayacağını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milletin aklıyla alay etmeyin, dönüp aynaya bakın. Biz eser, hizmet ve vizyon ortaya koyarken; siz hakaret, iftira ve kirli siyaset üretmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Milletimiz kimin ülkeye hizmet ettiğini, kimin kirli siyasetin figüranı olduğunu çok iyi biliyor. Hakaretle, iftirayla, çamurla siyaset yapılmaz. Elinizdeki çamur eninde sonunda size bulaşacaktır. Türkiye; bu aziz millete hizmet edenlerle yükselecek, iftira ve yalan siyaseti yapanlar ise tarihin çöp sepetine atılacaktır.”

