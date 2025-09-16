Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küstah sözler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak Kudüs’ün “her zaman İsrail’in şehri olacağını” söyledi.

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu, “(Kudüs) Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek.” ifadelerini kullandı.

BİR PROJENİN AÇILIŞINDA KONUŞTU

İsrail Başbakanı Benjamin Netnayahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Kudüs üzerindeki hak iddiasını pekiştirmeyi amaçlayan Yahudi yerleşimcilerin öncülük ettiği bir projenin açılışına katıldı.

Etkinlik, Silvan adlı Filistin mahallesinin altındaki "Davud Şehri" arkeolojik parkında, yeni kazısı tamamlanan "Hacılar Yolu"nun açılışı için düzenlendi.

NETANYAHU'DAN TEHDİT: TEKRAR BÖLÜNMEYECEK

Törende konuşma yapan Rubio'nun ardından Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in saldırıları sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ndeki konuşmasını hedef aldı.

Nentanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek. " diyerek tehdit etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "NETANYAHU, HİTLER İLE AYNI AKIBETİ YAŞAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Netanyahu ile ilgili şunları ifade etti:

"Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum. İsrail, Müslümanlara, Hristiyanlara olduğu kadar Musevilere de zarar vermektedir. İsrail'in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm'in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir. İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez. İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir. İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri de hayati önemdedir. Ben özellikle Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirelim diyorum."