Lüksemburg, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Lüksemburg hükümeti, Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik adımlar atacağını duyurdu. Karar, uluslararası toplumla eşgüdüm içinde ve iki devletli çözüm ilkesi temelinde alınacak.

Lüksemburg, İsrail-Filistin çatışmasına kalıcı bir çözüm bulma arayışında önemli bir diplomatik adım atıyor. Lüksemburg basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentoda yaptıkları konuşmalarda Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıkladı. Bu kararın, uluslararası hukuka ve iki devletli çözüm ilkesine bağlı kalarak alınacağı vurgulandı.

Lüksemburg hükümeti, bu kararını açıklarken, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını kınayan ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte yayımlanan ortak bir bildiriye de imza attı. İzlanda, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya ve Malta ile yapılan ortak açıklamada, İsrail hükümetinin mevcut politikasını acilen tersine çevirmesi gerektiği belirtildi. Bildiride, "Gözlerimizin önünde gerçekleşen insan eliyle yaratılmış insani felaket karşısında sessiz kalmayacağız. Gazze'de 50 binden fazla erkek, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, Gazze Şeridi'ne uluslararası insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması talep edildi. Ayrıca, taraflara kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için acilen müzakerelere başlaması çağrısı yapıldı.

Lüksemburg hükümet yetkilileri, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye devam edeceklerini ve Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam ülkeleriyle birlikte sürdürülebilir bir çözüm için çalışacaklarını belirtti. Tanıma kararının, Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimleri kapsamında BM Genel Kurulu sırasında duyurulması bekleniyor. Ayrıca, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin artması ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi de kınandı.