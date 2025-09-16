BIST 11.183
Devlet Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu

Devlet Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu

İstanbul’da Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklanırken, Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. 15 Eylül’de serbest bırakılan Tekdağ’ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklandı, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakimlik, Kenan Tekdağ hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 15 Eylül akşamı serbest bırakılan Tekdağ'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz bir telefon geldi. Bahçeli'nin, Tekdağ'a, dayanışma ve destek mesajı verdiği, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

