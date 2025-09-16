Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. 9 kişinin sorgu işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 45 kişi sağlık kontrollerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında olduğu 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edilen 39 şüphelinin isimleri şöyle:

"Hasan Mutlu, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Bilgehan Yağcı, Özlem Tut, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Mustafa Onur Öncü, Abdülkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Şener Karaman, Kadri Yetişmiş, Rıdvan Öztürk, Fidan Yetim, Hacı Subaşı, Dilber Sarıtaş, Özkan Kanbay, Tugay Onur Yetişimiş, Reşat Yangel, Orhan Kurtbay, Özer Kurtoğlu, Rıza Çavuşoğlu, Aslan Bulut, Arzu Doyran, Çetin Koç, Deniz Uykan, Emin Sönmez, Yasin Sönmez, Mustafa Sefa Rüzgaroğlu."

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama kararı verdi.

10 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı veren hakimlik, 6 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

9 kişinin sorgu işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.