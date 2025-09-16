Balıkesir'de depremler durmuyor!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:36'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:36'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sığ olarak nitelendirilen bu tür depremler, yüzeyde daha fazla hissedilme potansiyeline sahiptir.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-16
Saat:19:36:59 TSİ
Enlem:39.1775 N
Boylam:28.18278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/G2ccKVejoo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi