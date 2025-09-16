BIST 11.183
Balıkesir'de depremler durmuyor!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:36'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:36'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sığ olarak nitelendirilen bu tür depremler, yüzeyde daha fazla hissedilme potansiyeline sahiptir.

