Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar çaldı

İsrail ordusunun Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının ardından Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği ve alarmların bu nedenle devreye girdiği belirtildi.

Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte alarmların devreye girmesinin ardından füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıda, Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasından bu yana zaman zaman İsrail'e doğru füze ateşliyor.

Husilerin ateşlediği füzeler İsrail'de hava trafiğinin aksamasına neden oluyor.

