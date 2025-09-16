BIST 11.183
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya haddini bildirdi. Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kudüs'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi skandal sözlerle tehdit eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, Netanyahu'nun Kudüs'ün kendilerine ait olduğunu söylemesinin insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ettiğini söyledi.

'NETANYAHU'NUN SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR'

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım şebekesinin başkanı  Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. 

Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor...

'BUNLARA VERİLECEK CEVABIN İNSANLIK İTTİFAKININ CEVABI OLMASI GEREKİR'

İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."

NETANYAHU 'KUDÜS BİZİM ŞEHRİMİZ SAYIN ERDOĞAN SİZİN ŞEHRİNİZ DEĞİL' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek” şeklinde konuşmuştu.

