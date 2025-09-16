BIST 11.183
DOLAR 41,27
EURO 49,00
ALTIN 4.895,27
HABER /  GÜNCEL

Sanatçı Fazıl Say'dan Gazze çağrısı

Sanatçı Fazıl Say'dan Gazze çağrısı

Besteci ve piyanist Fazıl Say, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Abone ol

Besteci ve piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek, "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki işgalin "soykırım" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi bir yükümlülüktür
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi bir yükümlülüktür
İsrail’in sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 100'ü aştı
İsrail’in sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 100'ü aştı
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar çaldı
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar çaldı
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheliye tutuklama talebi
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheliye tutuklama talebi
Balıkesir'de depremler durmuyor!
Balıkesir'de depremler durmuyor!
Aslı Baykal'dan "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi gerekir".
Aslı Baykal'dan "şaibeli kurultay" tepkisi! "Karar çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi gerekir".
Devlet Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu
Devlet Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a geçmiş olsun telefonu
Bahçeli'den Tekdağ'a sürpriz telefon: Geçmiş olsun
Bahçeli'den Tekdağ'a sürpriz telefon: Geçmiş olsun
AK Parti’den Özgür Özel’in sözlerine tepki: Önce rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin
AK Parti’den Özgür Özel’in sözlerine tepki: Önce rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin
CHP davası yatırımcıya yaradı! Borsa İstanbul'dan güne pozitif kapanış
CHP davası yatırımcıya yaradı! Borsa İstanbul'dan güne pozitif kapanış
Fenerbahçe başkan adayı adaylıktan çekildi
Fenerbahçe başkan adayı adaylıktan çekildi