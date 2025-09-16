BIST 11.183
DOLAR 41,30
EURO 49,00
ALTIN 4.895,22
HABER /  DÜNYA

Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum

Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze kentini karadan işgalini destekleyip desteklemediği konusunda, "Gazze'ye girmek istediklerini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda ne düşündüğü ve bunu destekleyip desteklemediği konusunda, "Onların ( Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ancak şunu söyleyebilirim, eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer." diye konuştu.

BM'NİN RAPORU DA SORULDU

Birleşmiş Milletler (BM) araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı raporunu da değerlendiren Trump, raporla ilgili yorum yapmayarak sadece "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ya sevk edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir
Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Sanatçı Fazıl Say'dan Gazze çağrısı
Sanatçı Fazıl Say'dan Gazze çağrısı
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi bir yükümlülüktür
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi bir yükümlülüktür
İsrail’in sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 100'ü aştı
İsrail’in sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 100'ü aştı
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar çaldı
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde alarmlar çaldı
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı