ABD'de FBI Direktörü Patel, Senato'da Epstein dosyası ve Kirk cinayeti hakkında sorgulandı

ABD Senatosu'nda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasının üzerine gitmemekle ve aktivist Charlie Kirk cinayetinin soruşturmasıyla ilgili eleştirildi.

Senato'nun Adalet Komisyonu'nda yapılan oturumda, Patel'e Epstein dosyasıyla ilgili tutumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın destekçisi Kirk'ün cinayetiyle ilgili açıklamaları başta olmak üzere birçok konuda sorular soruldu.

Saatler süren oturumda Komitenin Demokrat üyeleri, Kirk cinayetini işleyen zanlının yakalandığına dair erken açıklama yapan Patel'i bu hareketiyle, sahadaki görevlilerin işini zorlaştırmakla suçladı.

Cinayet soruşturmasının sürdürüldüğünü kaydeden Patel, zanlı Tyler Robinson dışında 20 civarında kişinin daha ifadesinin alınacağını, cinayete başkalarının da karışmış olabileceğini belirtti.

Patel, Kirk'e silahlı saldırının olduğu günün akşamı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, failinin "gözaltında" olduğunu açıklamış, yaklaşık 90 dakika sonra ise, söz konusu kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

- Epstein dosyası üzerinden tartışma yaşandı

Patel oturumda, Epstein dosyasındaki merak edilen konuların üzerine gitmemekle eleştirilirken, bazı Demokrat Senatörlerle yaşadığı tartışmada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy'nin, Epstein'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağına dahil olan kişileri ABD halkının bilmek istediğini söylemesi üzerine Patel, bu konuya dair "güvenilir bir bilgi" olmadığını dile getirdi.

Bu cevabın ardından Demokrat California Senatörü Adam Schiff, Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in sorgulanma biçimi ve Adalet Bakanlığına verdiği mülakat sonrası başka hapishaneye nakledilmesinde FBI'ın rolünü sorgulayarak Patel'e yüklendi

Schiff, halkı aptal yerine koymak itham ettiği Patel'in görevinden uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

Patel ise Schiff hakkında "6 Ocak'ta Russiagate'te yalancı olduğunuzu sayısız kez kanıtladık. ABD Senatosu'nda oturan en büyük sahtekarsınız, bu kurum için bir utanç kaynağısınız ve tam bir korkaksınız. En iyi ihtimalle siyasi bir soytarısınız." ifadelerini kullandı.

