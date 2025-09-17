Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında sürpriz sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları nefes kesti. Benfica’nın Karabağ’a 3-2 yenilmesi ve Galatasaray’ın rakiplerinden Union Saint-Gilloise’nin PSV’yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesi gecenin sürprizleri olurken, Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması ise 4-4’lük gol düellosuna sahne oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesi başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 6 maç yapıldı. Gecenin sürpriz sonuçları ise Benfica - Karabağ ve PSV - Union Saint-Gilloise maçlarından geldi.

Maçta 2-0 öne geçen Benfica, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Union Saint-Gilloise ise Hollanda'nın güçleri ekiplerinden PSV Eindhoven'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan olan Juventus - Borussia Dortmund mücadelesi ise gol düellosu sonucunda 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçlar ve sonuçları:

PSV Eindhoven 1 - 3 Union Saint-Gilloise

Athletic Bilbao 0 - 2 Arsenal

Real Madrid 2 - 1 Olimpik Marsilya

Benfica 2 - 3 Karabağ

Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund

Tottenham 1 - 0 Villarreal