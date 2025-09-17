BIST 11.183
DOLAR 41,31
EURO 49,06
ALTIN 4.904,26
HABER /  SPOR

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında sürpriz sonuçlar

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında sürpriz sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları nefes kesti. Benfica’nın Karabağ’a 3-2 yenilmesi ve Galatasaray’ın rakiplerinden Union Saint-Gilloise’nin PSV’yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesi gecenin sürprizleri olurken, Juventus - Borussia Dortmund karşılaşması ise 4-4’lük gol düellosuna sahne oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesi başladı.  36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 6 maç yapıldı. Gecenin sürpriz sonuçları ise Benfica - Karabağ ve PSV - Union Saint-Gilloise maçlarından geldi.

Maçta 2-0 öne geçen Benfica, karşılaşmayı 3-2 kaybetti. 

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Union Saint-Gilloise ise Hollanda'nın güçleri ekiplerinden PSV Eindhoven'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan olan Juventus - Borussia Dortmund mücadelesi ise gol düellosu sonucunda 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçlar ve sonuçları:

PSV Eindhoven 1 - 3 Union Saint-Gilloise

Athletic Bilbao 0 - 2 Arsenal 

Real Madrid 2 - 1 Olimpik Marsilya  

Benfica 2 - 3 Karabağ 

Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund  

Tottenham 1 - 0 Villarreal  

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
ABD'de FBI Direktörü Patel, Senato'da Epstein dosyası ve Kirk cinayeti hakkında sorgulandı
ABD'de FBI Direktörü Patel, Senato'da Epstein dosyası ve Kirk cinayeti hakkında sorgulandı
Athletic Bilbao taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
Athletic Bilbao taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi:
Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi:
Mardin'de boş arazide bir kişi ölü bulundu
Mardin'de boş arazide bir kişi ölü bulundu
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ya sevk edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir
Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine açıklarında 6 büyüklüğünde deprem