BIST 11.183
DOLAR 41,30
EURO 48,99
ALTIN 4.879,28
HABER /  GÜNCEL

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evinin önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu yine Katar'ı hedef aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu yine Katar'ı hedef aldı
Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında sürpriz sonuçlar Kenan Yıldız....
Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarında sürpriz sonuçlar Kenan Yıldız....
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı
ABD'de FBI Direktörü Patel, Senato'da Epstein dosyası ve Kirk cinayeti hakkında sorgulandı
ABD'de FBI Direktörü Patel, Senato'da Epstein dosyası ve Kirk cinayeti hakkında sorgulandı
Athletic Bilbao taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
Athletic Bilbao taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi:
Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul için geri sayımın sona erdiğini bildirdi:
Mardin'de boş arazide bir kişi ölü bulundu
Mardin'de boş arazide bir kişi ölü bulundu
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli basketbolcu Adem Bona arasında gülümseten diyalog
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ya sevk edildi