Sisler içinden aydınlığa kavuştu! Hayatı Medipol sayesinde silbaştan değişti

Yıllardır görme kaybıyla mücadele eden Mahruze Tarakcı, ev içinde kapılara tutunarak yürüyebiliyor, dışarıya ise bastonuna yaslanmadan adım atamıyordu. Günlük işlerini dahi yapamaz hale gelen Tarakcı, Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ve ekibinin başarılı cerrahisi sayesinde, adeta ikinci kez hayata gözlerini açtı. Tarakcı, “Sislerin içinde gibiydim. Şimdi aydınlığa kavuştum” dedi.

Abone ol

Görme kaybı, yalnızca göz sağlığını değil, bireyin sosyal ve psikolojik yaşamını da doğrudan etkiliyor. Özellikle iki gözü birden etkileyen hastalıklar, kişinin günlük hayatını sürdürememesine kadar ilerleyebiliyor. Mahruze Tarakcı’da onlardan biriydi. Görme kaybı yüzünden ne ev işlerini yapabiliyor ne de dışarıya çıkabiliyordu. “Sislerin içinde gibiydim” sözleriyle yaşadığı zorluğu anlatan Mahruze Tarakcı’nın hayatı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’ın yaptığı cerrahi müdahale ile silbaştan değişti.

HASTALIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Ciddi görme kaybı nedeniyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne başvuran Mahruze Tarakcı’nın iki gözünde de farklı ve ciddi sorunlar tespit edildi. Hastanın muayene sürecini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Sol gözünde daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı kornea bozukluğu vardı. Sağ gözünde ise doğumsal bir kalıtsal hastalığın yol açtığı kornea sorunları, buna eklenen glokom ve katarakt gelişmişti. Hasta bu nedenle hiçbir şekilde bağımsız hareket edemez, sosyal hayatını sürdüremez noktaya gelmişti” dedi.

YÜKSEK RİSKLİ AMELİYAT BAŞARIYLA YAPILDI

Hastanın daha önce farklı merkezlerde tedavi gördüğünü ancak riskler nedeniyle ameliyat konusunda tereddütler yaşadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Hastamız daha önce farklı merkezlerden görüş almıştı fakat ameliyatın riskleri nedeniyle çekinceleri vardı. Ancak görme kaybı nedeniyle bağımsız bir hayat sürmesi imkânsız hale gelmişti. Biz hem kendisi hem de yakınlarıyla detaylı görüştük. Özel cerrahi aletler ve tekniklerle operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında korneayı koruyarak göz içindeki diğer sorunları da çözmeyi başardık” diye konuştu.

HAYAT YENİDEN BAŞLADI

Ameliyatın ardından hastanın görme keskinliğinde dramatik bir artış yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Hastamız artık evinde ve sosyal yaşamında bağımsız hareket edebiliyor. Bu sadece bir görme kazanımı değil, aynı zamanda özgürlüğünü yeniden kazanması anlamına geliyor. Şu anda medikal tedavi devam ediyor ve ileride sol gözü için de bir tedavi planı gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

“KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPABİLİYORUM”

Ameliyat sonrası yaşadığı mutluluğu dile getiren Mahruze Tarakcı ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Önceden sislerin içinde gibiydim, kapıları bulamıyor, evin içinde bastonla yürüyordum. Dışarı çıkmam neredeyse imkânsızdı. Ameliyattan sonra gözüm açıldı, artık kendi işimi kendim yapabiliyorum. Doktorumdan ve ekibinden Allah razı olsun, bana yeniden hayat verdiler.”