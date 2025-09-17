BIST 11.183
Putin askeri forma giydi tüm dünya bunu konuştu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile ortak düzenlenen askeri tatbikat "Zapad (Batı)-2025"i yerinde takip etti. Putin'in tatbikat için askeri üniforma giymesi tüm dünyada gündem oldu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino poligonunda "Zapad-2025" askeri stratejik tatbikatının son aşamasını izledi.

Poligonda askeri üniformasını giyen Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da hazır bulundu.

Tatbikatta yer alan silah ve özel askeri araçları inceleyen Putin, tatbikata davet edilen yabancı ülkelerin temsilcileriyle de görüştü.

Putin, burada yaptığı konuşmada, tatbikatla ilgili bilgi vererek, "Tatbikat, 41 poligonda gerçekleşiyor. Tatbikatta, 100 bin asker, 10 bin silah ve teçhizat sistemi yer alıyor. Bunlardan 333'ü uçak araçları, 247'si ise savaş gemisi ve denizaltı. Teçhizatın tamamı çatışmalarda kullanılan modern sistemlerdir. Tatbikattaki görevler de özel askeri operasyonda elde edilen tecrübeye dayanarak planlandı." ifadelerini kullandı.

25 ülke katıldı

Tatbikata 25 ülkeden heyetin katıldığını dile getiren Putin, bu ülkelerden 16'sının temsilci, 6'sının da askeri birlik gönderdiğini kaydetti.

Putin, tatbikatın son aşamasına gelindiğine dikkati çekerek, "Tatbikatın amacı, egemenliğin, toprak bütünlüğünün kayıtsız şartsız sağlanması ve Birlik Devleti'nin her türlü saldırıdan korunması için gerekli tüm önlemlerin uygulanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanı Belousov da tatbikata, ülkesinin Leningrad ve Moskova askeri bölgelerine bağlı birlikler ile Hava ve Uzay Kuvvetleri, Kuzey ve Baltık filolarının birlikleri ve Hava İndirme Birliği askerlerinin katıldığını belirtti.

Rusya ve Belarus'un 12 Eylül'de başlayan ortak "Zapad-2025" askeri stratejik tatbikatı bugün sona eriyor.

