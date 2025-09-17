BIST 11.183
Ankara'da sürpriz görüşme iddiası! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

CHP'de kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi. Erteleme kararının ardından parti kurmayları, "iyi senaryolardan biri gerçekleşti" şeklinde değerlendirmede bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından, Genel Başkan Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir araya geleceği iddia edildi.

CHP’nin kurultay davasında karar çıkmazken, duruşma 24 Ekim’e ertelendi. ‘Kayyum’ tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir araya geleceği iddia edildi.

MURAT EMİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; CHP kaynakları, Özel ve Kılıçdaroğlu’nun bu hafta bir araya gelebileceğini ifade etti.

İki isim arasındaki görüşmeye ise Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapabileceği ifade edildi.

Buluşmanın Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

VEKİLLERDEN BASKI
Partideki bazı milletvekillerinin iki ismin görüşmesi için bir süredir hem Özel’e hem de Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı öğrenildi. Söz konusu vekillerin iki lidere görüşmesi için aracı olduğu iddia edildi.Vekiller ve parti kurmayları, bu görüşmenin ardından sorunların çözüme kavuşmasını bekliyor.

