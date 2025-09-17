Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, biri muvazzaf olmak üzere 10 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüphelinin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamları ile iletişim kurdukları tespit edildi.

10 Subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı

Örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler de bulunan 1’i muvazzaf 9’u daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 10 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.