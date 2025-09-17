BIST 11.183
Lassa ateşi paniği yaşanıyor! Ölü sayısı yükseldi...

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, bu yıl Lassa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye ulaştı. Ülkede vakaların artmaya devam ettiği belirtiliyor.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI ARTIYOR

Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi. Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

FARE DIŞKISIYLA TEMASLA BULAŞIYOR

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

