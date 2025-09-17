Terörsüz Türkiye için PKK ile pazarlık mı yapılıyor? AK Parti'den açıklama

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis çatısı altında komisyon çalışmaları sürerken "Terör örgütü PKK ile pazarlık yapılıyor." iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın "Herhangi bir şekilde terörle bir müzakere içinde değiliz. Herhangi bir şekilde bir pazarlık yürütülüyor değil. Herhangi bir şekilde al-ver süreçleri yürümüyor. Terörle mücadeleyi sahada kazandık. Şimdi onu bütünüyle topluma yaymanın peşindeyiz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak üzere Bitlis'e gelen Yalçın, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Yalçın, her ilde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında milletvekilleri, parti yöneticileri ve bakanlarla yoğun programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sadece seçim dönemlerinde değil sürekli toplumla iç içe olduklarını belirten Yalçın, "Türkiye'de belli bir süredir siyasetin temel meselesi haline gelen Cumhurbaşkanı'mızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünü ettiği Terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir ayağında bir pranga ve temel meselelerinden biri olan terör meselesini tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırmak üzere başlatılmış bir inisiyatif." diye konuştu.

İnsanların konuşamadığı meselelerin AK Parti iktidarı sayesinde konuşulabilir hale geldiğini, birçok yasağın AK Parti hükümetleri döneminde kaldırıldığını ifade eden Yalçın, AK Parti'nin her zaman kendisiyle yarışan bir parti olduğunu anlattı.

Birçok siyasi partinin AK Parti'nin vatandaşla kurduğu ilişkiyi taklit etmeye çalışsa da başarılı olamadığını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:



"Bugün ana muhalefetin haline baktığınızda, kendi arasında bir koltuk kavgasını hala devam ettiren bir muhalefet var. Türkiye'nin hiçbir sorununa, hiçbir gelecek perspektifine olumlu katkı sunmak, Türkiye'nin önüne bir alternatif sunmak gibi bir kaygıları yok. Kendi içlerinde mücadelelerini vermeye devam ediyorlar ama onlar bu halde diye biz durmuyoruz. Bu zamana kadar yaptıklarımızla vatandaşımız zaten bizi önde tutmaya, Cumhurbaşkanı'mıza büyük teveccüh göstermeye devam ediyor gibi bir tembelliğin içine asla girecek değiliz. Dediğim gibi 2-3 haftayı aşkın bir süredir tüm Türkiye'nin en kılcal damarlarına kadar girerek yeniden AK Parti'nin neler yapmak istediğini anlatmaya çalışıyoruz."

Terörün 40 yılı aşkın bir süredir ülkenin başına bela dolduğunu vurgulayan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kaybettiğimiz, yerine koyamayacağımız canlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Onları geri kazandırmak mümkün değil ama terör sadece buna da mal olmadı. Terör ekonomik olarak bu ülkenin beline vurulmuş en büyük darbelerden biriydi. Milyarlarca dolarımız terörle mücadeleye gitti. Terörle mücadeleye harcadığımız sadece ekonomik kaynaklarımız mı? Hayır, terör ülkemizin bir coğrafyasının, bölgesinin gelişebileceğinden daha az gelişmesine neden oldu. Bütün bunları ortadan kaldırmak, ülkenin üzerinde terörle ilgili hiçbir imajın bulunmamasını sağlamak için Türkiye'de artık terör örgütünün tamamen ortadan kaldırmak için bu süreç başlatıldı."

"Herhangi bir şekilde terörle bir müzakere içinde değiliz."

Yalçın, Türkiye'nin artık terörle anılan bir ülke olmayacağını, son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirilen yatırımlarla binlerce asker ve polisin yaptığı görevi İHA ve SİHA'ların tek başına kolayca yaptığını aktardı.

Terör meselesinin tekrar Türkiye'nin gündemine gelmesini engelleyecek ne varsa onu gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:



"Herhangi bir şekilde terörle bir müzakere içinde değiliz. Herhangi bir şekilde bir pazarlık yürütülüyor değil. Herhangi bir şekilde al-ver süreçleri yürümüyor. Terörle mücadeleyi sahada kazandık. Şimdi onu bütünüyle topluma yaymanın peşindeyiz. Türkiye'de terör diye bir sorun olmasın, toplum bu terörün hiçbir etkisinden etkilenmesin istiyoruz. Tam anlamıyla yapmaya çalıştığımız şey bu. Tüm Türkiye bu terörün maliyetinden kurtulsun. Ülkemizde huzur, refah, adalet ve sükunet olsun. Temel meselemiz bu. Muhalefet partilerinin çaldığı tamtamların, kendi içerisinde yaptığı mücadelelerin, birbirlerini yemesinin bir parçası değiliz. Biz her zaman olduğu gibi Türkiye'ye yeni bir şey öneriyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önünü açmaya çalışıyoruz. Çabamız bunadır. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu programlarla toplumla kucaklaşmak, topluma Terörsüz Türkiye sürecini ve Türkiye Yüzyılı için bir perspektif olduğunu anlatıyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli ilerleme katedildiğini belirten Yalçın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz artık sorunlarını kendi sınırları içerisinde çözmeye çalışan bir Türkiye'nin ötesinde bir Türkiye hayal ediyoruz. Bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi olan, bölgesel ve küresel meselelerde dostlarını kimseye karşı savunmasız bırakmayan, bölgesel ve küresel istikrarı inşa etmeye çalışan ve bunun en temel aktörlerinden birisi olan güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz.

Savunma sanayisinde çok büyük yenilikler yapabiliriz. Ekonomimizi hiçbir zaman kırılganlıkla test edilmeyecek kadar güçlü hale getirebiliriz. Türkiye'yi dış politikada küresel siyasette dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirebiliriz ama Türkiye Yüzyılı'na erişmek istiyorsak terör meselesini tamamen toprağın altına gömmek, bir daha çıkmamak üzere ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. O yüzden çabamız sahaya çıkıp sadece bir seçim çalışması yapma çabası değil. Amacımız sadece bir seçim propagandası üretmek, seçim sloganlarını tekrar etmek değil. Amacımız Türkiye'nin yolunu açmak, küresel barışa katkıda bulunmak, bölgesel istikrarı ortaya çıkarmak. Türkiye'de inşa ettiğimiz huzur ve güven ortamını küresel ve bölgesel siyasete de yaymak istiyoruz. Bu amaçla Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye diyoruz. Bütün amacımız bundan ibaret."