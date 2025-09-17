Dolandırıcıların hedefi oldu Deniz Seki'ye şok! Savcılık harekete geçti...

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişiminin hedefi oldu. Dolandırıcıların önce Instagram hesabını takibe aldığı, ardından WhatsApp üzerinden sanatçının çevresine ulaşıp kendisini taklit ederek para talebinde bulunduğu öğrenildi. Seki'nin şikâyeti üzerine savcılık derhal soruşturma başlattı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık girişiminin mağduru oldu. İddiaya göre kimliği ele geçirilmek istenen sanatçının hesabı şüpheliler tarafından yakın takibe alındı. Dolandırıcılar, Seki'nin çevresindeki bazı isimlere ulaşıp kendisini taklit ederek WhatsApp üzerinden para talebinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre, ilk olarak Seki'nin Instagram hesabını gözetlemeye başlayan kişiler, ardından takipçilerinden bazılarına ulaştı. Dolandırıcıların, "şarkıcının kendisiymiş gibi" yazışmalar yaparak çeşitli bahanelerle para istedikleri ortaya çıktı.

Yaşananların ardından Deniz Seki, savcılığa başvurarak kimliğinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığını bildirdi. Şarkıcının şikâyeti üzerine savcılık konuyu incelemeye alarak derhal soruşturma başlattı.