Alonso'dan Arda Güler açıklaması: Topa fazla dokunmaya başladı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kazandıkları Olimpik Marsilya maçının ardından milli futbolcumuz Arda Güler'in performansına yönelik eleştirilerle ilgili konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, 10 kişi kaldığı mücadelede Olimpik Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler 73 dakika sahada kalırken Marsilya'nın golü öncesinde topu kaptıran isim oldu.

Maç sonunda İspanyol teknik adam Xabi Alonso'ya Arda Güler ile ilgili bir soru geldi ve Arda'nın hatası ile ilgili yorum yapması istendi.

Xabi Alonso'nun yanıtı ise şöyle oldu:

"Arda Güler'in hatası mı? İyi başladı ama sonra topa fazla dokunmaya başladı. Ama onunla ve Mastantuono'yla çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz. Arda hâlâ öğreniyor, hâlâ gelişiyor, zamanla daha iyi olacak. Franco için de aynı şey geçerli. Oynamaya devam etmeli ki gelişmeye devam etsin."

