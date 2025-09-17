Niğde'de feci kaza! 3 Kişi yaralandı...

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Abone ol
T.C. (23) yönetimindeki 68 ABT 974 plakalı otomobil, Yeşilburç beldesi Yaylayolu mevkisinde şarampole devrildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan Y.C. (23), K.A. (24) ve Ş.A. (16), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.