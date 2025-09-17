BIST 11.186
Niğde'de feci kaza! 3 Kişi yaralandı...

Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

T.C. (23) yönetimindeki 68 ABT 974 plakalı otomobil, Yeşilburç beldesi Yaylayolu mevkisinde şarampole devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Y.C. (23), K.A. (24) ve Ş.A. (16), sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

