İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü duyurdu: Simit satan işletmeler denetlendi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından 8-12 Eylül arasında simit satış fiyatlarına odaklanan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Resmi tarifeye aykırı olarak simit satışı yapan 115 işletmeye ilişkin Haksız Fiyat Tutanağı düzenlenirken, bu tutanaklardan 64'ü Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulunda incelenmek üzere Bakanlığa gönderildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, simit satışı yapan 156 işletmeyi denetledi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından 8-12 Eylül arasında simit satış fiyatlarına odaklanan denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda simit satışı yapan 156 işletme denetlendi.

Resmi tarifeye aykırı olarak simit satışı yapan 115 işletmeye ilişkin Haksız Fiyat Tutanağı düzenlenirken, bu tutanaklardan 64'ü Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulunda incelenmek üzere Bakanlığa gönderildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimlere devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

